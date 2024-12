Per E-Mail teilen

Legende: Kommt diese Saison nicht mehr zum Einsatz Alexander Schmid. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Alexander Schmid schwer verletzt

Alexander Schmid muss die alpine Ski-Saison nach einem neuerlichen Kreuzbandriss vorzeitig vorbei. Der Deutsche, der bei der WM 2023 in Méribel Gold im Parallel-Rennen gewonnen hatte, erlitt die schwere Verletzung im linken Knie bei einem Sturz im Training. Der 30-jährige Technik-Spezialist, der am Donnerstag operiert wurde, verpasst damit auch die WM im Februar in Saalbach-Hinterglemm. Schon nach seinem WM-Titel im Vorjahr hatte ein Kreuzbandriss den Allgäuer zurückgeworfen.

