Legende: Gebührender Lohn für eine unglaubliche Saison Marco Odermatt lässt sich nicht nur in Kristallkugeln und mit Ehre auszahlen, sondern auch mit jeder Menge Preisgeld. Keystone/APA/EXPA/JOHANN GRODER

Odermatt lässt Konkurrenz auch finanziell alt aussehen

Marco Odermatt ist dank seinen 13 Saisonsiegen auch in der Preisgeld-Rangliste die klare Nummer 1. Der Gesamtweltcup-Sieger aus Nidwalden verdiente 810'000 Franken und damit mehr als doppelt so viel wie der zweitklassierte Franzose Cyprien Sarrazin (365'500). In dieser Wertung Vierter ist der zweifache Saisonsieger Loïc Meillard mit 287'500 Franken. Gesamtweltcup-Siegerin Lara Gut-Behrami kam auf 574'200 Franken, knapp mehr als die Amerikanerin Mikaela Shiffrin (557'000), obwohl diese mit 9 Siegen einmal mehr als die Tessinerin zuoberst auf dem Podium stand. Als nächstbeste Schweizerin folgt Michelle Gisin auf dem 12. Rang. Die Obwaldnerin verdiente rund 116'000 Franken an Preisgeld.

11:19 Video Marco Odermatt im grossen Interview nach dem Saisonende Aus Sport-Clip vom 25.03.2024. abspielen. Laufzeit 11 Minuten 19 Sekunden.