Legende: Schwer verletzt Rémi Cuche auf der Streif. APA/EXPA/JOHANN GRODER

Cuche-Diagnose bekannt: Kreuzbandriss

Beim zweiten Training für die Kitzbühel-Abfahrt hat sich Rémi Cuche am vergangenen Mittwoch ohne zu stürzen am linken Knie verletzt. Nun ist klar: Der Neffe von Didier Cuche zog sich dabei einen Teilriss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zu. Dies gab der 23-Jährige am Montagabend auf Instagram bekannt. «Ein neuer Kampf gegen mich selbst beginnt und ich werde alles daran setzen, um gestärkt daraus hervorzugehen und mich hoffentlich an dieser Strecke rächen zu können», so Cuche.