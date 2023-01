Legende: Ist sich noch unsicher für Schladming Marco Odermatt. Freshfocus/Sven Thomann

Odermatt für Schladming fraglich

Ob Marco Odermatt den Riesenslalom von Schladming am nächsten Mittwoch in Angriff nehmen wird, ist noch unklar. Der 25-jährige Nidwaldner entscheidet kurzfristig über eine Teilnahme beim Nachtrennen in der Steiermark. Der letztjährige Gesamtweltcupsieger hatte sich in der ersten Abfahrt von Kitzbühel am linken Knie verletzt, als er nach einer knappen halben Minute Fahrzeit einen Sturz nur ganz knapp hatte vermeiden können.