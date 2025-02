Legende: Kommt in diesem Winter nicht zum Zug Das kanadische Städtchen Mont-Tremblant, hier bei der Austragung in der letzten Saison. Keystone/Sean Kilpatrick

Kein Datum und Ausrichter für Frauen-«Riesen» gefunden

Der zweite Weltcup-Riesenslalom der Frauen, der Anfang Dezember in Mont-Tremblant geplant war, wird nicht nachgeholt. Wie die FIS bekannt gab, konnte kein Datum und Ausrichter gefunden werden. Die beiden Riesenslaloms in der kanadischen Provinz Québec fielen dem fehlenden Schnee zum Opfer. Einer wird nach der WM am 21. Februar in Sestriere nachgeholt.

Ski alpin