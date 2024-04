Legende: War von 2004 bis 2016 Vizepräsident von Swiss-Ski Jean-Philippe Rochat. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Rochat liebäugelt mit FIS-Job

Swiss-Ski wird am Kongress, der am 5. Juni in Reykjavik stattfindet, Jean-Philippe Rochat für die Aufnahme in den FIS-Rat vorschlagen. Der Waadtländer, dessen Sohn Marc beim Schweizer Team zu den besten Slalomfahrern gehört, wird anstelle von Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann kandidieren. Lehmann ist seit 2021 Mitglied des FIS-Rats, er verzichtet aber auf einen weitere Amtszeit. Stattdessen möchte der der 55-Jährige weiter das Zepter als Swiss-Ski-Boss schwingen.