Rochat und Egloff holen Slalom-Titel an Schweizer Meisterschaften

Legende: Gewinnt das letzte Rennen der Saison Marc Rochat. X/Swiss-Ski

Rochat nach Aufholjagd zu Slalom-Gold an SM

Der Schweizer Meister im Slalom heisst Marc Rochat. Der Waadtländer preschte in St-Luc im 2. Lauf noch vom 5. auf den 1. Platz vor und feierte seinen ersten Titel an den nationalen Titelkämpfen. Hinter Rochat klassierten sich Ramon Zenhäusern (+0,10 Sekunden) und Matthias Iten (+0,25) auf den weiteren Podestplätzen. Sandro Simonet, der im 1. Umgang noch der Schnellste gewesen war, musste sich mit dem undankbaren 4. Schlussrang begnügen.

SM-Gold für Egloff – Halbzeit-Führende Meillard Dritte

Selina Egloff hat sich im Wallis zur Schweizer Meisterin im Slalom gekrönt. Die 23-jährige Bündnerin zeigte einen starken 2. Lauf und machte in der Entscheidung noch zwei Ränge gut. Für Egloff ist es der erste Titel an Schweizer Meisterschaften. Die Halbzeit-Führende Mélanie Meillard kam im 2. Durchgang nicht wie gewünscht auf Touren und musste sich mit Rang 3 begnügen. Silber ging mit 0,22 Sekunden Rückstand auf Egloff an Anuk Brändli. Elena Stoffel wurde bei ihrem letzten Rennen der Karriere 13.