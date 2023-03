Monney bis Ende Saison ausser Gefecht

Alexis Monney kann nach seinem Sturz in der Abfahrt von Aspen vom letzten Wochenende in dieser Saison keine Rennen mehr bestreiten. Die Untersuchungen in der Klinik Hirslanden haben eine Teilruptur des Innenbandes am rechten Knie ergeben. Der 23-jährige Freiburger kommt um eine Operation herum. Er wird die Verletzung konservativ behandeln.

Europacup: Fischbacher siegt im Riesenslalom

Marco Fischbacher ist im ersten von zwei Riesenslaloms in Gällivare (SWE) zu seinem 1. Europacup-Sieg gefahren. Der Toggenburger führte schon nach dem 1. Lauf und distanzierte Kaspar Kindem (NOR) letztlich um eine Zehntelsekunde. 3. wurde Alex Vinatzer (ITA), unmittelbar vor Semyel Bissig. Der 26-jährige Fischbacher, der seit 2018 im Europacup fährt, fuhr im Dezember 2022 erstmals in die Top 10, vor Monatsfrist erstmals aufs Podest (3. in Folgaria).