Legende: Muss sich operieren lassen AJ Ginnis. Keystone / ANNA SZILAGYI

Operation und Saisonende für AJ Ginnis

Der griechische Slalomspezialist AJ Ginnis muss aufgrund anhaltender Kniebeschwerden operiert werden. Der 30-Jährige fällt damit für den Rest der Saison aus und wird auch seine WM-Silbermedaille von 2023 nicht verteidigen können. «Ich weiss nicht, was ich sagen soll. Ich bin gewaltig enttäuscht», sagte er gegenüber Skinews.ch. Ginnis war 2023 in Chamonix als erster Grieche aufs Weltcup-Podest gefahren. In dieser Saison resultierten die Ränge 19 (Gurgl) und 45 (Levi).