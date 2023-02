Legende: Sein letztes Hurra Steven Nyman bestreitet noch ein Speed-Wochenende. Imago/USA TODAY Network

Nyman steht vor seinen letzten Rennen

Der Amerikaner Steven Nyman kündigt zwei Wochen nach seinem 41. Geburtstag seinen Rücktritt an. Der Speed-Spezialist beendet seine Karriere am kommenden Weltcup-Wochenende in Aspen, Colorado, wo zwei Abfahrten und ein Super-G auf dem Programm stehen. Nyman, der durch Verletzungen immer wieder zurückgeworfen wurde, feierte seine grössten Erfolge in Gröden. Alle drei Weltcup-Siege errang er auf der Saslong. Sein bisher letztes Rennen bestritt er Anfang Dezember in der Abfahrt in Beaver Creek, zwei Autostunden von Aspen entfernt. Wegen eines Handbruchs war er seither ein weiteres Mal zum Pausieren gezwungen.

02:10 Video Archiv: Nyman und die Saslong – das passt Aus Sport-Clip vom 13.12.2018. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 10 Sekunden.