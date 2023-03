Legende: Mit 34 Jahren ist Schluss Nicole Schmidhofer tritt von Profi-Skirennsport zurück. Keystone/Jean-Christophe Bott

Schmidhofer tritt zurück

Nach 16 Jahren im alpinen Ski-Weltcup beendet Nicole Schmidhofer ihre Karriere. Die Österreicherin wird ihr letztes Rennen am Donnerstag mit dem Super-G von Soldeu bestreiten. Dies gab sie an ihrem 34. Geburtstag bekannt. Ihren grössten Erfolg feierte Schmidhofer im Februar 2017, als sie in St. Moritz Weltmeisterin im Super-G wurde. Zudem gewann sie in der Saison 2018/19 die Abfahrts-Kristallkugel. Die Speedfahrerin feierte zudem vier Weltcup-Siege und stand acht weitere Male auf dem Podest, das letzte Mal im Februar 2020. Nach einer schweren Knieverletzung Ende 2020 kam sie nicht mehr an ihre besten Leistungen heran.