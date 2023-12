Legende: Kehrt er nochmals in die Elite zurück? Reto Schmidiger. key/EPA/Christian Bruna/Archiv

Schmidiger mit 5. Europacup-Sieg

Reto Schmidiger hat den Europacup-Slalom in Obereggen in Südtirol 48 Hundertstel vor seinem Teamkollegen Matthias Iten gewonnen. Für den 31-jährigen Schmidiger, der aktuell in keinem Swiss-Ski-Kader mehr figuriert, ist es der 5. Sieg im Europacup. Letztmals gewann der Nidwaldner im Februar in Zakopane (POL). Immer wieder sah sich der dreifache Junioren-Weltmeister von Verletzungen zurückgeworfen. Schmidiger startete zu 87 Weltcuprennen, letztmals im März 2022 in Flachau. Für den 24-jährigen Iten war es der erste Podestplatz im Europacup.

04:06 Video Gartenbauer, Servicemann und «Weltmeister»: Schmidiger auf dem Weg zurück an die Spitze Aus Sport-Clip vom 21.09.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 6 Sekunden.