Janine Schmitt räumt im Europacup ab

Janine Schmitt hat im letzten Europacup-Rennen des Winters doppelt zugeschlagen. Sie sicherte sich dank Rang 4 im Super-G in Kvitfjell den Sieg in der Gesamt- und in der Disziplinen-Wertung. Dank dem Gesamtsieg hat die 23-jährige Ostschweizerin zudem im kommenden Winter im Weltcup einen fixen Startplatz. In der Gesamtwertung stiess Schmitt bei letzter Gelegenheit wieder an die Spitze vor. Im Vergleich zur vorher führenden Französin Karen Clément behielt sie mit 4 Punkten Vorsprung das bessere Ende für sich.