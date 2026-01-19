Legende: Auf zweitoberster Stufe zuoberst Gaël Zulauf, hier bei der Weltcup-Abfahrt in Kvitfjell im März 2025. AP Photo/Gabriele Facciotti

Zulauf siegt erstmals im Europacup

Die Schweizer Abfahrer haben in den zwei Europacup-Abfahrten in Pass Thurn (AUT) überzeugt. Gaël Zulauf siegte am Sonntag erstmals auf dieser Stufe. Der 25-Jährige gewann knapp vor Ken Caillot (FRA). In der zweiten Abfahrt vom Montag musste sich Lenz Hächler einzig Caillot geschlagen geben. Der 22-jährige Zuger gewann im Europacup schon viermal, in einer Abfahrt reichte es ihm bisher jedoch noch nie für eine Klassierung unter den ersten drei.

Knöchelbruch bei Schmid

Der deutsche Riesenslalom-Spezialist Alexander Schmid hat sich letzte Woche bei einem FIS-Rennen im Südtirol den Knöchel gebrochen. Damit droht der 31-jährige Allgäuer die Olympischen Winterspiele zu verpassen, wie er beim Einkleidungstermin in München bestätigte, an dem er an Krücken teilnahm. Der Parallel-Weltmeister von 2023 ist diese Saison im Weltcup zweimal in die Top 15 gefahren.