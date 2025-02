Per E-Mail teilen

Legende: Glänzt im Gastgeber-Ort der WM 2027 Livio Hiltbrand (hier beim Weltcup in Bormio). Imago/IPA Sport

3. Europacup-Sieg für Hiltbrand

Die Schweizer Europacup-Fahrer haben in der ersten von zwei Abfahrten in Crans-Montana gross abgeräumt. Der letztjährige Junioren-Weltmeister Livio Hiltbrand gewann vor seinen Landsleuten Sandro Manser und Gaël Zulauf. Für den 21-jährigen Hiltbrand, der im Dezember bei der Weltcup-Abfahrt in Gröden Platz 17 belegt hatte, war es der 3. Sieg auf zweithöchster Stufe (nach Kvitfjell im März 2024 und Orcières vor zwei Wochen). Mit Marco Kohler, Lenz Hächler und Christophe Torrent folgten drei weitere Schweizer auf den Plätzen 4 bis 6. Das Starterfeld ist wegen der laufenden WM allerdings etwas anders zusammengestellt als gewohnt. Der gestandene Weltcup-Fahrer Lars Rösti belegte nur Rang 27.