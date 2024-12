Legende: Komplikationen bei der Bauchverletzung Mikaela Shiffrin musste sich einer OP unterziehen. Keystone/AP/Gabriele Facciotti

«Kleine Operation» bei Shiffrin

Mikaela Shiffrins Genesung verläuft nicht ganz wie geplant. Komplikationen bei ihrer Bauchverletzung hätten am Donnerstag eine «kleine, unerwartete Operation» nötig gemacht, schreibt Shiffrin auf Instagram . «Es stellte sich heraus, dass sich ein kleiner Hohlraum gebildet hatte, der tiefer als der Wundtrakt lag und der mit alten Hämatomen gefüllt war.» Shiffrin hatte die Verletzung Ende November bei ihrem heftigen Sturz im Riesenslalom in Killington erlitten. Sie fällt «einige Wochen» aus.

Schmidiger zieht einen Schlussstrich

Der Schweizer Slalom-Spezialist Reto Schmidiger beendet per sofort seine Karriere. Der 32-jährige Nidwaldner erklärte auf Instagram seinen Rücktritt vom Skirennsport. Schmidigers Karriere hatte mit 3 Goldmedaillen an den Junioren-Weltmeisterschaften 2010 und 2011 verheissungsvoll begonnen. Im Weltcup blieben ihm mit lediglich 3 Top-10-Platzierungen bei 93 Starts ähnliche Erfolge verwehrt. Sein Bestresultat ist der 8. Rang 2011 im Slalom in Lenzerheide. Schmidiger wurde in seiner Laufbahn immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen.