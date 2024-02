Legende: Muss sich noch gedulden Mikaela Shiffrin. Keystone/EPA/MARTIN DIVISEK

Shiffrin nicht in Crans-Montana

Mikaela Shiffrin wird auch am kommenden Wochenende in Crans-Montana noch nicht in den Weltcup zurückkehren. Dies sagte Megan Harrod, die Medienverantwortliche des US-Skiteams, gegenüber Blick. Shiffrin hatte sich bei ihrem Sturz Ende Januar in Cortina d'Ampezzo eine Aussenbandverletzung im Knie zugezogen. In ihrer Abwesenheit musste die amerikanische Rekordsiegerin die Führung im Gesamtweltcup am Samstag an Lara Gut-Behrami abgeben.