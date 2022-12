Legende: In Topform Livio Simonet (hier beim Riesenslalom von Val d'Isère). Freshfocus/Sebastien Boue/Presse Sports

Simonet doppelt nach

Nur einen Tag nach seiner Siegpremiere im Europacup hat Livio Simonet nachgedoppelt. Der Bündner gewann auch den 2. Riesenslalom in Zinal. Schon am Samstag hatte der 24-Jährige mit Rang 19 im Weltcup-Riesenslalom sein Potenzial aufgezeigt. Hinter Simonet wurde Josua Mettler Zweiter. Auch Semyel Bissig (6.) und Marco Fischbacher (7.), der in der Entscheidung 22 Ränge gutmachte, klassierten sich unter den ersten Sieben. Bei den Frauen sorgte Vivianne Härri für einen Europacup-Podestplatz. Die 23-Jährige klassierte sich hinter Asja Zenere (ITA) und Elisabeth Kappaurer (AUT) auf Rang 3. Simone Wild schied mit Kurs auf Rang 2 im 2. Lauf aus.

01:57 Video Archiv: Odermatt dominiert in Val d'Isère – Simonet 19. Aus Sport-Clip vom 10.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 57 Sekunden.

Odermatt und Feuz im Training gemütlich

Der Franzose Nils Allegre fuhr im einzigen Training vor den Weltcup-Abfahrten in Val Gardena mit Startnummer 53 die Bestzeit. Marco Odermatt (56.) und Beat Feuz (61.) verloren beide über 3 Sekunden auf die Bestzeit und klassierten sich im hintersten Drittel der 77 Starter. Nicht nur die Schweizer Asse gingen es ruhig an. Von den schnellsten 15 Abfahrern belegte einzig der Deutsche Romed Baumann als Fünfter einen Platz unter den ersten 12. Der schnellste Schweizer war Urs Kryenbühl als 19. mit einem Rückstand von 1,23 Sekunden. Am Mittwoch ist im Grödnertal ein Ruhetag eingeplant. Danach folgen 2 Abfahrten (Donnerstag und Samstag), ein Super-G (Freitag) und in Alta Badia 2 Riesenslaloms (Sonntag und Montag), so dass die Allrounder im Weltcup 5 Rennen in 5 Tagen bestreiten werden.