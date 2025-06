Legende: Startete bislang fünfmal im Weltcup Dabei schied Lenz Hächler viermal im ersten und einmal im zweiten Lauf aus. Freshfocus/Luka Vovk

Hächler muss kürzertreten

Skifahrer Lenz Hächler hat sich bei einem Mountainbike-Sturz vor zwei Wochen zwei Rippen gebrochen, eine leichte Hirnblutung erlitten und sich eine Gehirnerschütterung sowie eine Lungenprellung zugezogen. Dies berichtete der 22-jährige Zuger am Donnerstagabend auf seinem Instagram-Kanal. Er fühle sich von Tag zu Tag besser und habe bereits wieder mit leichtem Training begonnen, schreibt Hächler weiter. «Hoffentlich kann ich mich bald schon wieder im Gym pushen», so der Slalom-Juniorenweltmeister von 2024. Hächler hat in der kommenden Saison einen fixen Startplatz im Weltcup. Dank seines Sieges in der Riesenslalomwertung des Europacups wird er sich mit Marco Odermatt und Co. messen können.