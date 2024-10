Legende: Geht als Gesamtweltcup-Siegerin in die neue Saison Lara Gut-Behrami. Keystone/Gian Ehrenzeller

Bedingungen lassen Auftaktrennen in Sölden zu

Der Start in die neue Skisaison kann am Wochenende vom 26./27. Oktober plangemäss stattfinden, sofern das Wetter den Organisatoren der Auftaktrennen in Sölden keinen Strich durch die Rechnung macht. Die Schneekontrolle der FIS fiel am Donnerstag positiv aus, wie der österreichische Skiverband mitteilte. Die Piste am Rettenbachgletscher sei in ausgezeichnetem Zustand. Die Frauen bestreiten ihren Riesenslalom traditionsgemäss am Samstag, am Sonntag sind die Männer an der Reihe.

So sind Sie bei SRF zum Weltcup-Auftakt live dabei Box aufklappen Box zuklappen Samstag, 26. Oktober – Frauen-Riesenslalom , 1. Lauf um 09:45 Uhr und Entscheidung um 12:45 Uhr

, 1. Lauf um 09:45 Uhr und Entscheidung um 12:45 Uhr Sonntag, 27. Oktober – Männer-Riesenslalom, 1. Lauf um 09:45 Uhr und Entscheidung um 12:45 Uhr Je auf SRF zwei sowie in der Sport App mittels Stream und Ticker.