Legende: Fiel dem Wind zum Opfer Der Riesenslalom in Sölden. Freshfocus/Sven Thomann/Blick

Aspen springt für Sölden ein

Der in Sölden abgebrochene Weltcup-Riesenslalom der Männer wird am 1. März 2024 im US-amerikanischen Aspen nachgeholt. Das teilte der Internationale Skiverband (FIS) am Mittwoch mit. Ende Oktober war das Rennen auf dem Rettenbachgletscher nach 47 Startern aufgrund zu starker Winde abgebrochen worden. Zum Zeitpunkt des Abbruchs hatte der Österreicher Marco Schwarz in Führung gelegen.

00:42 Video Archiv: Sölden-Riesenslalom muss abgebrochen werden Aus Sport-Clip vom 29.10.2023. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden.