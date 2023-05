Legende: Sie hat genug vom Profisport Ramona Siebenhofer. Keystone/Jean-Christophe Bott

Ramona Siebenhofer tritt zurück

Die Speed-Spezialistin Ramona Siebenhofer hat genug vom Spitzensport. Die 31-jährige Österreicherin tritt zurück. Im Weltcup errang Siebenhofer zwei Siege. Vor vier Jahren gewann sie in Cortina d'Ampezzo innert 24 Stunden zwei Abfahrten. An Weltmeisterschaften war sie zweimal nahe dran an einem Medaillengewinnen. Vor vier Jahren in Are in Schweden und im vergangenen Februar in Méribel in Frankreich wurde sie in der Kombination jeweils Vierte.