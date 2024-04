Stössel düpiert Rast

Die 19-jährige Nidwaldnerin Eliane Stössel hat an den Schweizer Meisterschaften in Zinal den Titel im Super-G geholt. Sie nahm Camille Rast zwölf und Alina Willi 45 Hundertstel ab. Die grossen Namen fehlten im Teilnehmerfeld. So standen beispielsweise Olympiasiegerin Lara Gut-Behrami, Vorjahressiegerin Delia Durrer, Michelle Gisin sowie die verletzten Corinne Suter, Joana Hählen und Jasmine Flury nicht am Start. Die Titel-Entscheidungen im Super-G hätten eigentlich bereits am letzten Samstag in Davos fallen sollen. Hohe Temperaturen im Bündnerland hatten die Piste jedoch zusehends aufgeweicht, womit die Sicherheit der Fahrerinnen und Fahrer nicht mehr gewährleistet war. Der Super-G der Frauen wurde nach einem Sturz von Nicole Good abgebrochen, jener der Männer gar nicht erst gestartet.

00:31 Video Archiv: Der böse Sturz von Nicole Good (ohne Ton) Aus Sport-Clip vom 06.04.2024. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden.

Corthay wiederholt Vorjahressieg

Bei den Männern verteidigte Denis Corthay seinen Titel im Super-G. Der 20-jährige Walliser rettete in Abwesenheit der Top-Fahrer acht respektive zehn Hundertstel auf Lars Rösti und Andri Moser ins Ziel. Vor Jahresfrist hatte er sich mit zwei Hundertstelsekunden Vorsprung auf Favorit Stefan Rogentin durchgesetzt.