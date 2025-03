Legende: Verabschiedet sich aus dem Weltcup Elena Stoffel. Keystone/AP/Georg Hochmuth

Stoffel zieht einen Schlussstrich

Elena Stoffel hat im Slalom von Are ihre Abschiedsvorstellung als professionelle Skirennfahrerin gegeben, wie während des Rennens am Sonntag bekannt wurde. Die Walliserin beendet mit erst 28 Jahren ihre Karriere. Stoffel verpasste in Schweden als 32. den 2. Lauf knapp. Am Weltcup-Finale in Sun Valley ist die Technikerin weder im Slalom noch im Riesenslalom startberechtigt. Stoffel fuhr im Weltcup insgesamt fünf Mal in die Top 15. Ihr bestes Resultat ist ein 14. Slalom-Rang, den sie 2019 im tschechischen Spindlermühle erreichte.