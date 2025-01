Legende: Musste am Mittwoch abtransportiert werden Jacob Schramm. Keystone/ANNA SZILAGYI

Schlimme Diagnose für Schramm

Der deutsche Speed-Spezialist Jacob Schramm fällt nach einer Schock-Diagnose lange aus. Der 26-Jährige erlitt bei seinem Sturz am Mittwoch im Abschlusstraining für die Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel nebst einer Gehirnerschütterung Kreuzbandrisse in beiden Knien. Bundestrainer Christian Schwaiger, dessen Speed-Team auf der Streif nun nur noch aus Routinier Romed Baumann und Luis Vogt besteht, sprach von einem «schweren Schlag».

Kriechmayr vor Blitz-Comeback?

Vincent Kriechmayr wird möglicherweise bereits am Freitag sein Comeback geben. Der Österreicher, der am vergangenen Samstag in der Weltcup-Abfahrt in Wengen bei einem Sturz eine Innenbandzerrung im rechten Knie erlitten hatte, absolvierte am Donnerstag ein erstes Abtasten auf Schnee und fühlt sich bereit, zumindest am Einfahren für den Super-G in Kitzbühel teilzunehmen. «Danach wird er entscheiden, ob er sich fit genug fühlt», sagte ÖSV-Alpinchef Herbert Mandl am frühen Donnerstagabend. In der Super-G-Wertung belegt Kriechmayr nach vier von acht Rennen hinter Marco Odermatt den 2. Rang.

Ski alpin