Legende: Schauplatz zweier Abfahrten Kommendes Wochenende finden in Zermatt/Cervinia die ersten grenzüberschreitenden Weltcup-Rennen statt. Keystone/Maxime Schmid

15-köpfiges Schweizer Aufgebot für Zermatt

Swiss-Ski hat am Montag das Aufgebot für die beiden Weltcup-Abfahrten in Zermatt/Cervinia am kommenden Wochenende (jeweils ab 11:30 Uhr live bei SRF) bekanntgegeben. Dieses umfasst nicht weniger als 15 Athleten, darunter auch solche, für die ein Start gleichbedeutend mit der Premiere im Weltcup wäre. Angeführt wird das Aufgebot von Marco Odermatt, Niels Hintermann und Stefan Rogentin. Daneben reisen Justin Murisier, Gilles Roulin, Alexis Monney, Yannick Chabloz, Josua Mettler, Marco Kohler, Franjo von Allmen, Ralph Weber, Lars Rösti, Arnaud Boisset, Christophe Torrent und Gaël Zulauf nach Zermatt. Die definitiven Selektionen, welche Athleten in den ersten Abfahrten des Winters an den Start gehen, werden kurz vor den Rennen kommuniziert.

04:11 Video Warten, Widerstände, Kritik: Der lange Weg zu den 1. Weltcup-Rennen in Zermatt Aus Sport-Clip vom 05.11.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 11 Sekunden.

9 Frauen fahren nach Levi

Während die Männer in Zermatt weilen, bestreitet der Frauen-Tross im finnischen Levi am Samstag und Sonntag je einen Slalom (1. Lauf jeweils ab 09:45 Uhr live bei SRF). Swiss-Ski hat für die beiden Rennen 9 Athletinnen aufgeboten. Neben Teamleaderin Wendy Holdener stehen Michelle Gisin, Camille Rast, Elena Stoffel, Mélanie Meillard, Nicole Good, Janine Mächler, Selina Egloff und Lorina Zelger im Aufgebot. Auch bei den Frauen wird Swiss-Ski die definitiven Selektionen vor den Rennen bekanntgeben.