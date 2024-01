Legende: Wurde mit dem Helikopter abtransportiert Barnabas Szollos. imago images/ABACAPRESS

Szollos schwer gestürzt

Barnabas Szollos ist im zweiten Training zu den Abfahrten in Kitzbühel schwer gestürzt. Der Israeli erlitt gemäss Angaben von ORF Kopfverletzungen noch unbestimmten Grades. Szollos verlor bei seinem Sturz nach der Mausefalle beim Aufprall den Helm. Wie Rennleiter Mario Mittermayer-Weinhandl erklärte, habe der 25-Jährige beim Sturz kurz das Bewusstsein verloren. «Die ärztliche Versorgung war aber sofort gegeben. Die Rettungskette danach hat generell auch sehr gut funktioniert», sagte Mittermayer-Weinhandl zum ORF. Szollos wurde ins Spital nach Innsbruck geflogen.

Cuche mit Knieverletzung

Rémi Cuche hat sich im Training in Kitzbühel ohne zu stürzen am linken Knie verletzt. Der 23-jährige Neuenburger, ein Neffe des Hahnenkamm-Rekordsiegers Didier Cuche, musste seine Fahrt nach nur 20 Sekunden abbrechen. Cuche, der vor seinem Weltcup-Debüt stand, schwang nach einer Bodenwelle, bei welcher er einen Schlag erwischte und es ihn abhob, vor der Einfahrt in den Steilhang ab. Zuerst versuchte Cuche, auf den Ski weiter zu fahren. Doch er konnte das linke Bein nicht mehr richtig belasten und wurde deshalb mit dem Helikopter von der Piste abtransportiert. Gemäss Swiss-Ski kehrt Cuche am Donnerstag für ärztliche Untersuchungen in die Schweiz zurück.

