Legende: Verunglückte im Training tödlich Die 18-jährige Französin Margot Simond. imago images/Matic Klansek

Ski-Talent Simond nach Trainingssturz verstorben

Die französische Nachwuchs-Skifahrerin Margot Simond ist nach einem Trainingsunfall in Val d'Isere verstorben. Das teilte der französische Skiverband FFS am Donnerstag mit. Simond gehörte zu den grössten Talenten im französischen Skisport. «Der französische Skiverband, das Ski-Komitee von Savoyen, der Sportverein Les Saisies und die gesamte Ski-Gemeinschaft sind zutiefst betroffen und traurig über den Verlust von Margot», schrieb der FFS in einem Post auf X. Simond soll sich auf die zweite Auflage des Red Bull Alpine Park, ein von Slalom-Olympiasieger Clément Noël initiierter Wettbewerb, vorbereitet haben und gegen 13 Uhr folgenschwer gestürzt sein. Die Veranstaltung wurde abgesagt.