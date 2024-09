Verletzung am Knie: Von Allmen muss pausieren

Legende: Rückschlag in der Saisonvorbereitung Franjo Von Allmen. Johann Groder/Expa/freshfocus

Trainingspause für Von Allmen

Franjo von Allmen hat sich letzte Woche eine Verletzung am rechten Kniegelenk zugezogen. Beim Speed-Aufsteiger der vergangenen Saison wurde eine Prellung des Oberschenkelknochens sowie des Schienbeins diagnostiziert, schreibt Swiss-Ski. Ein operativer Eingriff sei zwar nicht nötig, allerdings müsse Von Allmen mindestens vier Wochen auf das Schneetraining verzichten, heisst es in der Mitteilung weiter. Damit reist der 23-Jährige nicht mit zum Trainingscamp in Übersee. Von Allmen feierte Ende Januar im Super-G von Garmisch-Partenkirchen als Dritter seine Weltcup-Podestpremiere.