Legende: Saison nach Hiobsbotschaft zu Ende Simone Wild. Keystone/Jean-Christophe Bott

Wild mit Kreuzbandriss

Simone Wild wird in diesem Winter keine Rennen mehr bestreiten können. Die Zürcherin zog sich am 10. Februar bei einem Sturz im zweiten Lauf des Europacup-Riesenslaloms in Oberjoch im Allgäu einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. Gemäss einer Mitteilung von Swiss-Ski lässt sich die 31-jährige Wild in der nächsten Woche in der Klinik Hirslanden in Zürich operieren. Die Riesenslalom-Spezialistin hat in dieser Saison im Weltcup eine Platzierung in den ersten 20 verpasst. Bestergebnis war Rang 22, den sie Ende November in Killington, Vermont, erreicht hatte.