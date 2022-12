Legende: Ausgebremst Ralph Weber. Keystone/AP Photo/Robert F. Bukaty

Weber muss Pause einlegen

Ralph Weber ist nach den Weltcup-Rennen in Beaver Creek zu einem Unterbruch gezwungen. Der Ostschweizer, der seit Anfang November mit Rückenproblemen kämpft, liess sich nach der Rückkehr aus Colorado in der Schweiz untersuchen und bekam einen Bandscheibenvorfall im Lendenwirbelbereich diagnostiziert. Ob Weber in dieser Saison noch in den Weltcup zurückkehren wird, ist unklar.

02:04 Video Archiv: Odermatt verpasst den Abfahrtssieg in Beaver Creek Aus Sport-Clip vom 03.12.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 4 Sekunden.

14 Schweizerinnen starten in Sestriere

Weiter hat der Schweizer Skiverband das Aufgebot für das kommende Technik-Wochenende im italienischen Sestriere bekanntgegeben. Am Samstag beim Riesenslalom starten Lara Gut-Behrami, Michelle Gisin, Camille Rast, Wendy Holdener, Andrea Ellenberger, Simone Wild, Vivianne Härri, Vanessa Kasper, Mélanie Meillard und Lorina Zelger. Am Sontag im Slalom sind nebst Holdener, Gisin, Rast und Meillard auch Aline Danioth, Nicole Good, Elena Stoffel sowie Aline Höpli dabei.