Legende: Im Einsatz in Hochgurgl Nicole Good. Keystone/Johann Gröder

Good macht für diesen Winter Schluss

Die Slalom-Spezialistin Nicole Good fährt in diesem Winter keine Rennen mehr. Die St. Galler Oberländerin entschied sich nach Absprache mit Ärzten und Trainern für das vorzeitige Saisonende. Grund für den Entscheid sind gemäss einer Mitteilung von Swiss-Ski Fuss-Beschwerden, die der 27-jährigen Good zu schaffen machen und sie hindern, ihr Leistungsvermögen vollständig abzurufen. Die Probleme sind die Folgen eines schweren Sturzes im Super-G an den Schweizer Meisterschaften im vergangenen April in Davos. Good hat in diesem Winter lediglich die ersten drei Weltcup-Slaloms bestritten.

Ski alpin