Legende: Neuer Schauplatz, gleiches Land Kranjska Gora in Slowenien. Keystone

Slalom und Riesenslalom neu in Kranjska Gora

Die am Donnerstag in Maribor abgesagten alpinen Weltcuprennen der Frauen wurden innerhalb Sloweniens nach Kranjska Gora verlegt. Am Samstag, 8. Januar, findet in Kranjska Gora ein Riesenslalom statt, am Tag darauf ein Slalom. Die ursprünglich angedachten Rennen hat der internationale Ski-Verband FIS angesichts der aktuellen Pistensituation und der Wettervorhersagen abgesagt.

02:20 Video Archiv: Gisin fährt in Kranjska Gora auf das Podest Aus Sport-Clip vom 17.01.2021. abspielen