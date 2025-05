Legende: Zieht einen Schlussstrich Sebastian Foss-Solevaag. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Foss-Solevaag hört auf

Ex-Weltmeister Sebastian Foss-Solevaag hat seine aktive Karriere im alpinen Skisport beendet. Diesen Entscheid tat der 33-jährge Norweger per Instagram kund. Seinen grössten Erfolg feierte Foss-Solevaag mit dem Gewinn von Slalom-Gold an der WM 2021 in Cortina d'Ampezzo. Ein Jahr später holte er in Peking in seiner Spezialdisziplin zudem Olympia-Bronze. In dieser Saison qualifizierte er sich nur einmal für den zweiten Lauf.

Noger hängt Skischuhe an den Nagel

Cédric Noger hat einen Schlussstrich unter seine Karriere als Skirennfahrer gezogen. Dies gab der bald 33-Jährige am Mittwoch über Instagram bekannt. «Ich habe es nicht mehr geschafft, mein inneres Feuer so zu entfachen, um an meine Grenzen gehen zu können», so Noger. Sein bestes Weltcup-Ergebnis fuhr der Ostschweizer im März 2019 im Riesenslalom von Kranjskara Gora heraus. Hinter Podest-Debütant Marco Odermatt belegte Noger den 4. Rang. Drei Jahre später zog er sich eine Unterschenkelfraktur des Schien- und Wadenbeins zu und verlor den Kaderstatus bei Swiss-Ski. Noger wollte sich auf eigene Faust zurückkämpfen, kam im Weltcup jedoch nicht mehr zum Einsatz.