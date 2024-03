Legende: Gute Ausgangslage im Riesenslalom Stefanie Grob. Keystone/EPA/Guillaume Horcajuelo (Archiv)

Das garstige Wetter in Lenzerheide macht dem Programm der Schweizer Alpin-Meisterschaften am Mittwoch einen Strich durch die Rechnung. Der 2. Lauf des Riesenslaloms der Frauen wurde auf Donnerstag verschoben. Nach Rennhälfte führt die Appenzellerin Stefanie Grob, die knapp 20-jährige Junioren-Weltmeisterin 2023 in der Abfahrt. Lara Gut-Behrami reiste nicht ins Bündnerland.

Der Slalom der Männer wurde abgebrochen. Zu hohe Temperaturen, eine brüchige Piste und eine schlechte Sicht sorgten dafür, dass kein faires Rennes möglich war. Wann und wo dieser Event nachgeholt wird, steht nicht fest. Gemäss Swiss-Ski soll aber noch ein Slalom-Meister 2024 gekürt werden.