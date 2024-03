Legende: Fokus auf den Slalom Mikaela Shiffrin. Keystone/AP/Alessandro Trovati

Shiffrin konzentriert sich auf Slalom

Wie bei ihrem Comeback-Sieg vergangene Woche in Are, verzichtet Mikaela Shiffrin auch am Weltcup-Finale in Saalbach auf den Riesenslalom. Dies gab die Amerikanerin auf Instagram bekannt. «Natürlich hatte ich gehofft, in dieser Saison wieder im Riesenslalom starten zu können, aber uns ist die Zeit ausgegangen, genug Fortschritte zu machen, um am Sonntag rennbereit zu sein», schrieb die 96-fache Weltcup-Siegerin. Damit wird der Slalom am Samstag im Salzburgerland (live um 10:15 und 13:15 Uhr bei SRF zwei zu sehen) Shiffrins letztes Rennen in dieser Saison sein. Ein Start bei den finalen Speedrennen eine Woche später kommt nicht in Frage, nachdem sich Shiffrin im Januar bei einem Sturz in Cortina eine Aussenbandverletzung im linken Knie zugezogen hatte.

02:03 Video Archiv: Sieg und kleine Kugel: Shiffrin mit perfektem Comeback Aus Sportpanorama vom 10.03.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 3 Sekunden.