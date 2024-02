Legende: Hängt die Skischuhe an den Nagel Stefan Hadalin. Keystone / EPA /Guillaume Horcajuelo

Hadalin hat genug

Die alpine Ski-Saison ist um einen Rücktritt reicher. Der Slowene Stefan Hadalin beendet im Alter von erst 28 Jahren aus gesundheitlichen Gründen seine Karriere. «Leider bin ich trotz aller investierten Arbeit, Zeit und Hingabe an den Punkt angelangt, an dem ich einfach nicht mehr kann. Ich kann nicht mehr über die Signale, die mein Körper mir gibt, hinwegsehen. Ich kann den Druck nicht mehr ertragen, den der Wettkampf-Rhythmus im Spitzensport mit sich bringt», so die emotionalen Worte von Hadalin auf Instagram. Der Technik-Spezialist bestritt seit 2014 130 Rennen im Weltcup (1 Podestplatz), seinen grössten Erfolg feierte er mit dem Gewinn von WM-Silber in der Kombination 2019 in Are aber an einem Grossanlass. In der laufenden Saison schaffte es Hadalin bei keinem seiner neun Weltcup-Starts in den zweiten Lauf.

00:55 Video Archiv: Hadalin gewinnt 2019 Kombi-Silber Aus Sport-Clip vom 11.02.2019. abspielen. Laufzeit 55 Sekunden.