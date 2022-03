Legende: Holt seinen 5. SM-Titel Ramon Zenhäusern. Keystone/APA/BARBARA GINDL/Archiv

Slalom Männer: Zenhäusern verteidigt Titel

Ramon Zenhäusern hat sich wie schon im Vorjahr den Schweizer Meistertitel im Slalom gesichert. Der 29-jährige Walliser setzte sich am Sonntag in St. Moritz vor Noel von Grünigen und Reto Schmidiger durch. Vor allem im 1. Lauf fuhr Zenhäusern stark und distanzierte die Konkurrenz um eine halbe Sekunde, am Ende hatte er noch 23 Hundertstel Reserve auf Von Grünigen. Für Zenhäusern ist es der insgesamt 3. Titel im Slalom. Daniel Yule, zweifacher Weltcup-Podestfahrer in diesem Winter, wurde Vierter.

Riesenslalom Frauen: Jasmina Suter an der Spitze

In Abwesenheit der arrivierten Weltcup-Fahrerinnen wie Michelle Gisin, Lara Gut-Behrami und Wendy Holdener hat sich Jasmina Suter erstmals zur Schweizer Meisterin im Riesenslalom gekrönt. Die 26-jährige Schwyzerin verteidigte ihre Halbzeitführung erfolgreich und siegte vor Simone Wild und Andrea Ellenberger.