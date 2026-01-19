Legende: Auf zweitoberster Stufe zuoberst Gaël Zulauf, hier bei der Weltcup-Abfahrt in Kvitfjell im März 2025. AP Photo/Gabriele Facciotti

Zulauf siegt erstmals im Europacup

Die Schweizer Abfahrer haben in den zwei Europacup-Abfahrten in Pass Thurn (AUT) überzeugt. Gaël Zulauf siegte am Sonntag erstmals auf dieser Stufe. Der 25-Jährige gewann das erste Rennen mit knappem Vorsprung vor dem Franzosen Ken Caillot. Gleichenorts hatte der Waadtländer im vergangenen Jahr Platz 2 hinter Landsmann Alessio Miggiano belegt. Auch am Montag in der zweiten Abfahrt gab es einen Schweizer Podestplatz. Lenz Hächler musste sich einzig Caillot geschlagen geben. Der 22-jährige Zuger gewann im Europacup schon viermal, in einer Abfahrt reichte es ihm bisher jedoch noch nie für eine Klassierung unter den ersten drei. Zulauf auf Platz 5 war zweitbester Fahrer von Swiss-Ski.