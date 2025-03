Legende: Entscheidung gefällt In La Thuile werden zwei Super-G ausgetragen. Keystone/EPA/DOMINIC STEINMANN

Zusätzlicher Super-G in La Thuile

Der Super-G der Frauen, der am 22. Dezember in St. Moritz nicht stattfinden konnte, verschoben werden musste, wird in Italien in La Thuile nachgeholt. In La Thuile wird am Donnerstag (13. März) eine Abfahrt und am Samstag (15. März) ein Super-G gefahren. Dazwischen wird am Freitag (14. März) das Rennen von St. Moritz nachgeholt. Die Abfahrtstrainings sind für Dienstag und Mittwoch angesetzt.