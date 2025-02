Ski-WM in 8 Jahren bereits wieder in Österreich?

Legende: 2001 bereits Ausrichter der Ski-WM St. Anton am Arlberg. Keystone / EPA / ANNA SZILAGYI

St. Anton will Alpine Ski-WM 2033

Bereits in acht Jahren sollen in Österreich erneut die Alpinen Ski-Weltmeisterschaften stattfinden. St. Anton am Arlberg hat angekündigt, sich für die Wettbewerbe 2033 ins Spiel bringen zu wollen. Dies bestätigte Christian Scherer, Generalsekretär des Österreichischen Ski-Verbandes (ÖSV), am Rande der laufenden WM in Saalbach-Hinterglemm. St. Anton war bereits 2001 WM-Ausrichter gewesen und hatte sich national auch für die Gastgeberrolle der laufenden Titelkämpfe beworben. Die kommenden Weltmeisterschaften sind bereits an Crans-Montana (2027) sowie ins norwegische Narvik (2029) und nach Gröden (2031) vergeben.