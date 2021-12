Lara Gut-Behrami wird beim Riesenslalom von Lienz am Dienstag nicht um Weltcup-Punkte fahren können. Die Tessinerin fehlt in der offiziellen Startliste der FIS vom Montagabend. Die 30-Jährige war vor dem letzten Speed-Wochenende in Val d'Isère positiv auf das Coronavirus getestet worden und musste sich in eine 10-tägige Quarantäne begeben.

Wie Beat Tschuor, Cheftrainer der Schweizer Alpin-Skifahrerinnen, gegenüber SRF bestätigt, fiel ein weiterer PCR-Test von Gut-Behrami am Montagabend positiv aus: «Das entspricht nicht den Auflagen und deshalb kann sie nicht starten.» Auch wenn sie aktuell nicht mehr ansteckend wäre, könnte sie nicht antreten. «Das ist eine schwierige Situation», so Tschuor. Gut-Behrami sei «enttäuscht, dass sie nicht dabei sein kann».

Die amtierende Riesenslalom-Weltmeisterin ist nicht die einzige namhafte Absenz am Hochstein. Auch Gesamtweltcup-Leaderin Mikaela Shiffrin (USA) muss wegen einer Covid-19-Erkrankung passen.

