Etwas mehr als ein Jahr nach seinem Horror-Sturz auf der Streif in Kitzbühel hat sich Urs Kryenbühl erneut schwer verletzt. Der Schweizer Speed-Fahrer stürzte am Donnerstag in einem Europacup-Super-G in Saalbach-Hinterglemm.

Wie Swiss-Ski mitteilt, hat sich der 28-Jährige dabei eine Beckenverletzung, eine sogenannte Symphysensprengung zugezogen. Innere Organe wurden glücklicherweise keine verletzt. Kryenbühl wurde mit der Rega in die Schweiz gebracht und in der Zürcher Hirslanden-Klinik operiert.

Bei seinem Unfall im Januar 2021 bei der Hahnenkamm-Abfahrt hatte sich Kryenbühl eine Gehirnerschütterung, einen Schlüsselbeinbruch sowie einen Kreuz- und Innenbandriss im rechten Knie zugezogen.