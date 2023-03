Legende: Siegte in der Abfahrt erneut Delia Durrer (Archiv). Keystone/Jean-Christophe Bott

Durrer erneut beste Schweizer Abfahrerin

Delia Durrer hat zum 3. Mal in Folge den Schweizer Meistertitel in der Abfahrt gewonnen. Am nächsten kam der 20-jährigen Nidwaldnerin in Verbier Stephanie Jenal, die als Zweite 0,58 Sekunden verlor. Auf dem 3. Rang klassierte sich Juliana Suter, die 0,95 Sekunden Rückstand aufwies. Durrer kam diesen Winter in 8 Weltcup-Abfahrten zum Einsatz. Die besten Resultate gelangen ihr im kanadischen Lake Louise mit dem 13. und 20. Rang. Weltcup-Grössen wie Lara Gut-Behrami und Corinne Suter oder Abfahrtsweltmeisterin Jasmine Flury waren in Verbier nicht am Start.

Murisier mit 1. nationalen Abfahrtstitel

Das anschliessende Rennen der Männer verkam zur Farce, obwohl es mit Justin Murisier einen würdigen Sieger fand. Der Walliser nutzte mit Startnummer 2 die vorteilhaften Bedingungen. Titelverteidiger Niels Hintermann, in Abwesenheit von Marco Odermatt der Favorit, büsste nach einem Unterbruch mit der Nummer 4 bereits 1,89 Sekunden ein. Nach einer weiteren Pause – die Strecke brach ein und Nebel zog auf – wuchs der Rückstand der Fahrer zeitweise auf über 3 Sekunden an. Zweiter wurde Arnaud Boisset (+0,85) vor Gaël Zulauf (1,15).