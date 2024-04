Der letzte Tag der Schweizer Meisterschaften in Davos wird von einem schweren Sturz von Nicole Good überschattet.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Schwer gestürzt Nicole Good (hier beim Slalom in Are im März). EPA/Pontus Lundahl SWEDEN OUT

Besorgniserregende Szenen haben sich am Samstagmorgen bei den Schweizer Alpin-Meisterschaften in Davos abgespielt. Nicole Good ging mit Startnummer 10 in den Super-G, nach einer Rechtskurve konnte sie sich nicht mehr auf den Ski halten, sie prallte mit dem Kopf auf den Boden und blieb danach regungslos liegen.

Auch kein Super-G der Männer

Hilfskräfte waren Sekunden später bei ihr und versetzten sie sofort in Seitenlage. Das Rennen wurde danach für knapp 40 Minuten angehalten, ehe die Organisatoren den Event abbrachen. Aufgrund der warmen Temperaturen wird auch der Super-G der Männer nicht durchgeführt.

Good wurde per Helikopter ins Spital in Chur geflogen. Weitere Informationen zum Gesundheitszustand der 26-jährigen Ostschweizerin gibt es zurzeit nicht.