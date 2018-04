Die Schwyzerin gewinnt im Riesenslalom an den Schweizer Meisterschaften.

Holdener gewann in Meiringen vor Aline Danioth und der Italienerin Luisa Bertani. Nach dem 1. Lauf hatte sie noch auf Rang 3 gelegen. Im Finaldurchgang überholte die Schwyzerin Danioth und Bertani aber noch.

Für Holdener war es auf nationaler Ebene bereits der 8. Meistertitel. Neben 3 Slalom- und 3 Kombi-Titeln gewann sie nun auch zweimal im Riesenslalom.

Egloff überrascht

Auf dem 4. Rang landete die erst 16-jährige Selina Egloff. Sie holte an ihren ersten Schweizer Meisterschaften Bronze, da Bertani aus dieser Wertung herausfällt.

Keine Rolle bei der Vergabe der Spitzenplätze spielte Ester Ledecka. Die Super-G-Weltmeisterin hatte am Vortag an den französischen Meisterschaften triumphiert. Sie wurde in Meiringen lediglich 13.