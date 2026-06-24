Der 48-Jährige kommt im strengen Idaho mit den Behörden in Konflikt. Im Juli muss er vor Gericht.

Legende: Bode Miller, hier bei einem Anlass 2025 in Kitzbühel. Reuters/Imagn Images/Isaiah J. Downing

Ski-Olympiasieger Bode Miller ist Anfang Juni im US-Bundesstaat Idaho wegen zweier Drogendelikte vorübergehend festgenommen worden. Dies geht nach Informationen des Fernsehsenders ABC aus Gerichtsunterlagen hervor.

Der 48-jährige Miller, Olympiasieger in der Superkombination 2010 und vierfacher Weltmeister, kam nach Zahlung einer Kaution von 5000 Dollar auf freien Fuss. Er plädiert auf nicht schuldig. Sein Gerichtstermin ist für den 29. Juli angesetzt.

Auf dem Highway gestoppt

Miller bestätigte auf Instagram, dass er wegen des schnellen Überholens eines anderen Fahrzeugs auf einem Highway in Idaho von der Polizei gestoppt worden sei. «Mein Freund, der mich begleitete, hatte eine kleine Menge Cannabis und eine Cannabis-Pfeife bei sich, wovon ich keine Kenntnis hatte», erklärte der zweifache Gesamtweltcupsieger.

Aus den Gerichtsunterlagen geht hervor, dass Miller eine Busse wegen überhöhter Geschwindigkeit bereits bezahlt hat. Er hoffe, teilte er mit, dass die Vorwürfe wegen eines «minderschweren Vergehens» anhand der Fakten fallengelassen würden. Der Bundesstaat Idaho hat eines der striktesten Drogengesetze in den USA.