Legende: Wie schnell fährt er in vier Jahren? Marco Odermatt. key/EPA/Sébastien Ogier

Das Organisationskomitee der Olympischen Winterspiele 2030 in den französischen Alpen (Cojop) hat entschieden: Die alpinen Slaloms und Riesenslaloms finden in Val d'Isère und nicht in Méribel statt. Beide Stationen hatten sich energisch um eine Durchführung beworben. Bereits fest stand, dass die Abfahrten und Super-G in Courchevel ausgetragen werden sollen.

Die Entscheidung vom Freitag gelte vorbehältlich der Zustimmung durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) und durch die Cojop-Generalversammlung, teilte das OK weiter mit. Dies solle bis zum 29. Juni unter Dach und Fach gebracht werden.

Eisschnelllauf in den Niederlanden

Das Cojop bestätigte auch die weiteren bisher vorgesehenen Austragungsorte. Lyon wird das Zentrum des Eissports (Eishockey, Curling, Eiskunstlauf, Shorttrack). Das Eisschnelllaufen wird hingegen nicht in Frankreich stattfinden, sondern im niederländischen Heerenveen. Weitere Stationen sind La Salle les Alpes, Montgenèvre, La Plagne, La Clusaz und Le-Grand-Bornand.