Legende: Fuhr vor 2 Jahren im 1. Speed-Rennen auf das Podest Corinne Suter wurde 2019 in der 1. Abfahrt von Lake Louise Zweite. Reuters

Speed-Auftakt in Lake Louise

Nach einem Jahr Unterbruch kehrt der alpine Ski-Weltcup nach Kanada zurück. Die FIS bestätigte die Rennen in Lake Louise. Die Männer werden vom 26. bis 28. November zwei Abfahrten und einen Super-G in der Provinz Alberta bestreiten, die Frauen haben vom 3. bis 5. Dezember dasselbe Programm vor sich. Für beide Geschlechter bedeutet dies der Speed-Auftakt in den Olympia-Winter. Der eigentliche Saisonstart erfolgt traditionsgemäss mit einem Riesenslalom-Wochenende am 23./24. Oktober in Sölden.