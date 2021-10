Kilde in Sölden nicht am Start

Legende: Startet erst später in die Saison Aleksander Kilde. Keystone

Kilde verzichtet auf Saisonstart

Aleksander Kilde wird beim Weltcup-Auftakt am Sonntag in Sölden nicht antreten. Der Norweger gab seinen Rückzug am Freitag in den sozialen Netzwerken bekannt. Der Gesamtsieger des Weltcups 2019/20 hat beschlossen, sich auf die Vorbereitung auf die ersten Speed-Rennen des Olympiawinters Ende November zu konzentrieren. Der 29-jährige Norweger erlitt im Januar im Training einen Kreuzbandriss im rechten Knie. Er war gezwungen, seine Saison zu beenden und auf die WM in Cortina d'Ampezzo im Februar zu verzichten.